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Баку входит в топ-3 городов СНГ для осенних путешествий

Сегодня в 10:54 ~ 1 минута на чтение 467
Баку входит в топ-3 городов СНГ для осенних путешествий

Аналитическое агентство ТурСтат представило самые популярные города Содружества Независимых Государств (СНГ) для осенних путешествий российских туристов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТурСтат, Баку входит в первую тройку городов СНГ для осенних путешествий.

Минск, Астана, Баку, Ташкент, Алматы, Бишкек, Кишинев, Душанбе, Ереван и Ашхабад вошли в первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов.

По данным ТурСтат, турпоездки в столицу Азербайджана совершают в среднем на 3,5 дня и расходуют на проживание до $75 в сутки.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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