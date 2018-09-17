Баку входит в топ-3 городов СНГ для осенних путешествий

Аналитическое агентство ТурСтат представило самые популярные города Содружества Независимых Государств (СНГ) для осенних путешествий российских туристов.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТурСтат, Баку входит в первую тройку городов СНГ для осенних путешествий.
Минск, Астана, Баку, Ташкент, Алматы, Бишкек, Кишинев, Душанбе, Ереван и Ашхабад вошли в первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов.
По данным ТурСтат, турпоездки в столицу Азербайджана совершают в среднем на 3,5 дня и расходуют на проживание до $75 в сутки.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.
Эльшан Рустамов, Э.Т.