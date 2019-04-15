Баку призывает международное сообщество оказать давление на Ереван - премьер

Армения использует оккупированные территории Азербайджана для культивации и незаконного оборота наркотиков, заявил азербайджанский премьер-министр Новруз Мамедов.

«Зоны военных конфликтов являются территориями, используемыми для развития террористических организаций, незаконного оборота наркотиков и оружия. Армения, оккупировавшая 20% территории Азербайджана, использует эти земли, в том числе, для незаконного оборота наркотиков и их культивации», - сказал Н.Мамедов в понедельник в Баку на открытии 36-ой Международной конференции по борьбе с наркотиками, передает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, на оккупированных азербайджанских территориях также налажена деятельность организаций из различных стран, и международное сообщество должно оказать давление на Ереван с тем, чтобы предотвратить такую незаконную деятельность и способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.