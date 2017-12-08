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Баку примет матчи группы А Евро-2020

Сегодня в 10:11 ~ 1 минута на чтение 325
Баку примет матчи группы А Евро-2020
Баку вместе с Римом примут матчи группы А чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщает 1news.az, об этом стало известно вчера после заседания Исполкома УЕФА.

"Стадио Олимпико", где только во вторник играл «Карабах», примет матч открытия ЕВРО-2020, а на "Уэмбли" пройдут три встречи группового этапа, поединок 1/8 финала, один полуфинал и финал.

Ареной, на которой пройдет матч открытия ЕВРО-2020, по итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне объявлен римский "Стадио Олимпико". На встрече были приняты и другие решения, касающиеся финальной стадии следующего чемпионата Европы.

Поскольку "Евростадиум" не смог выполнить условия, выдвинутые исполкомом УЕФА 20 сентября 2017 года, четыре матча, которые планировалось провести в Брюсселе, по результатам голосования перенесены на лондонский "Уэмбли". Таким образом, "Уэмбли" примет семь матчей, поскольку ранее в столице Великобритании планировалось провести оба полуфинала и финал.

В результате слепой жеребьевки города-хозяева были разбиты на пары (был утвержден один из шести различных вариантов, составленных на основе спортивных и географических соображений):

Группа A: Рим и Баку
Группа B: Санкт-Петербург и Копенгаген
Группа C: Амстердам и Бухарест
Группа D: Лондон и Глазго
Группа E: Бильбао и Дублин
Группа F: Мюнхен и Будапешт

Если ассоциация-хозяйка ЕВРО-2020 пробьется в финальную стадию, то как минимум два матча проведет дома.

Подготовил Теймур Максутов

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