Baku Castle Restaurant: Пишите историю вместе с нами – ФОТО

Ресторан Baku Castle расположился в центре столицы Азербайджана по адресу: Наримановский район, улица Дамирчизаде, 20А.

Открытие заведения состоится в середине июня, но уже сегодня можно смело заявить о том, что у Baku Castle есть все предпосылки для того, чтобы стать излюбленным местом отдыха жителей и гостей Баку – подробнее об этом далее.

Baku Castle – ресторан-замок, где всегда можно укрыться от шумного мегаполиса, где гостей всегда ждут и любят, это место, которое вы полюбите всем сердцем после первого посещения. Baku Castle в корне отличается от привычных вечно холодных и мрачных средневековых замков, полностью ломая этот стереотип, так как в нем царят не тьма и приведения, а волшебство и свет.

При входе в ресторан расположен величественный замок с комфортными и уютными коттеджами-кабинетами; здесь можно отдохнуть, погулять на сказочной террасе, где есть фонтан, рассеивающий все плохое. Это то место, где сбываются мечты, так как его создатели верят в чудеса. Так началась история Baku Castle, которую его основатели предлагают гостям писать вместе.

Здесь не только интересная история, но и очень вкусная кухня, причем на любой вкус – азербайджанская, турецкая, японская, европейская и другие. В меню представлены вкуснейшие шедевры мировой гастрономии, а профессиональная команда всегда готова показать гостям яркое кулинарное шоу.

И если утром и днем – это респектабельное заведение, в котором проходят бизнес-ланчи и деловые встречи, а также семейные обеды, то вечером Baku Castle преображается и вместо спокойствия и умиротворения здесь оживает бурная ночная жизнь с разнообразными напитками и live музыкой.

На 1-м этаже расположены 2 зала, каждый вмещает 100 человек. На 2-м этаже еще 2 больших зала на 150 человек каждый – каждый из залов идеален для проведения семейных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств. Также Baku Castle включает в себя 14 красивейших дизайнерских коттеджей, отличающихся особым комфортом и уютом. Ресторан-замок – идеальное место для отдыха с детьми; на его территории расположена интересная детская площадка.

Интерьер ресторана и коттеджей удивляет уникальной атмосферой, приносящей

удовлетворение от посещения заведения, и запоминается надолго – он воссоздает атмосферу романтики, свойственную средневековью, и при этом пространство наполнено светом, воздухом, выдержанными красками и изысканными орнаментами. Baku Castle – это уютное, атмосферное и удобное пространства для проведения досуга отдыхающих различного возраста.

Наступило лето, и в Baku Castle открылась терраса, где всегда можно будет насладиться приятным чаепитием или покурить кальян в тени деревьев.

Главная цель персонала найти подход к любому гостю, даже самому проблемному, и суметь обслужить его так, чтобы он остался доволен – и будьте уверены, что с поставленной задачей он справится на отлично.

И если подвести итог о Baku Castle, то отметим следующие основные факторы, в связи с которыми следует посетить ресторан и начать писать его историю вместе – это удобство и комфорт, удобная локация, высочайшее качество блюд, приветливый и квалифицированный персонал и, что немаловажно, демократические цены.

Baku Castle торжественно откроется 12 июня – всех гостей вечера ждет грандиозная музыкальная программа с участием самых популярных азербайджанских артистов.

В рамках торжественного открытия свои суперхиты исполнят Айгюн Кязимова, Бриллиант Дадашева, Эйюб Ягубов, Рагим Рагимли, Диляра Кязимова, Чингиз Мустафаев, Рамиль «Nabran», Qurd и Мурад Ариф, который проведет этот яркий летний вечер. Завершит мероприятие зажигательный музыкальный сет от DJ Roshka.

Все информация о предстоящем открытии, спонсором которого выступает XAN, доступна по номеру +994503955522.

Отметим, что BakuCastle является проектом компании Resant Group - более подробную информацию о ресторане можно получить по номеру +994503955522, а также в социальной сети Instagram (@bakucastle)

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