Бакинская история и европейская элегантность: новый имидж ресторана Central Baku – ВИДЕО

В самом центре расположенного на стыке культур города Баку уже год радует гостей ресторан Central Baku.

По этому случаю ресторан представил новую имиджевую рекламу - ресторан продолжает следовать собственной концепции, чтить традиции, ведь они превыше всего.

Посмотрев этот ролик, мы будто переносимся в конец ХIХ и начало ХХ веков – классика, жившая на протяжении этих веков, продолжает жить вместе с нами.

И по прошествии еще большего количества времени ресторан Central Baku, отразивший в себе бакинскую историю и общенациональную культуру, будет радовать гостей, как местных, так и туристов, еще больше.

Всю интересующую информацию о ресторане Central Baku можно получить по следующим контактным номерам: (012) 505 45 55, (050) 502 45 55 и в социальной сети Instagram @centralbakuaz

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