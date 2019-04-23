Бакинская гонка пройдет под названием Формула 1 SOCAR Гран-при Азербайджана-2019

Компания SOCAR стала партнером Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает 1news.az, в этом году бакинская гонка пройдет с 26 по 28 апреля.

Благодаря участию в столь масштабном мероприятии SOCAR получает возможность сделать свой бренд узнаваемым для миллионов любителей автоспорта. Название компании будет добавлено в название Гран-при, и соревнования будут транслироваться для международной аудитории в прямом эфире.

Baku City Circuit выражает удовлетворение от партнерства с государственной компанией SOCAR, которая всегда отличалась поддержкой спорта как внутри страны, так и за ее пределами.

Подготовил Теймур Максутов