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Бакинская гонка пройдет под названием Формула 1 SOCAR Гран-при Азербайджана-2019

Сегодня в 10:17 ~ 1 минута на чтение 160
Бакинская гонка пройдет под названием Формула 1 SOCAR Гран-при Азербайджана-2019

Компания SOCAR стала партнером Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает 1news.az, в этом году бакинская гонка пройдет с 26 по 28 апреля.

Благодаря участию в столь масштабном мероприятии SOCAR получает возможность сделать свой бренд узнаваемым для миллионов любителей автоспорта. Название компании будет добавлено в название Гран-при, и соревнования будут транслироваться для международной аудитории в прямом эфире.

Baku City Circuit выражает удовлетворение от партнерства с государственной компанией SOCAR, которая всегда отличалась поддержкой спорта как внутри страны, так и за ее пределами.

Подготовил Теймур Максутов

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