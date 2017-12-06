Бакинец Аслан Ахмадов покажет уникальные снимки Людмилы Гурченко – ФОТО

Близкий друг Людмилы Гурченко - бакинец Аслан Ахмадов, занимающийся пением, фотографией и режиссурой, готовит к выпуску книгу «Моя Люся», в которую войдут ранее нигде не публиковавшиеся снимки актрисы.

«На протяжении нескольких лет меня все время спрашивают, когда выйдет книга-фотоальбом «Моя Люся» - проект, посвященный Людмиле Марковне Гурченко. Рад сообщить вам, что мы с Сергеем Аделманом открываем продажу лимитированного издания «Моя Люся».

Это подарочное издание книги, в которую вошло более 200 моих работ. Некоторые из этих фотографий я презентовал на выставке в прошлом году. Но большая часть фотографий в книге выходит в свет впервые. Это уникальный тираж фотографий великой актрисы, которые я никому ранее не показывал. Мы искренне надеемся, что благодаря вам мы сможем этот проект воплотить в жизнь», - пишет Аслан Ахмадов в социальной сети Facebook, делясь информацией о книге.

Над созданием фотокниги о великой актрисе А.Ахмадов работает с продюсером Сергеем Шендриком.

Аслан Ахмадов и Людмила Гурченко были близкими друзьями, и еще при жизни актрисы планировали выпустить фотоальбом к ее 75-летию. В 2016 году небольшую часть фоторабот смогли увидеть жители Москвы, Калуги, Мурома на персональных музейных выставках Аслана Ахмадова под названием «Моя Люся». Однако авторам хочется, чтобы эти редкие снимки увидела гораздо большая аудитория.

Читайте по теме:

Бакинец Аслан Ахмадов растрогал пользователей Facebook архивным роликом с Людмилой Гурченко – ФОТО - ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.