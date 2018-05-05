Бахтияр Арзуманов: «Нам не хватает финансовой поддержки»

Вчера на Бакинском Олимпийском стадионе состоялся Международный турнир WFCA-48 по правилам ММА. В рамках турнира опытный азербайджанский боец Бахтияр Арзуманов одержал победу над Темирханом Ахтемировым.

1news.az поговорил с Бахтияром Арзумановым, который рассказал о турнире, проблемах азербайджанского ММА, и многом другом. Интервью было сделано непосредственно перед началом турнира.

- Какие ожидания от турнира, который в таком масштабе впервые проходит в Азербайджане?

- Я хорошо подготовился к бою. Мы с тренером серьезно подошли к турниру.

- Вы достаточно опытный боец, насколько помогает это, когда вы выходите в октагон?

- Я никогда не выхожу на бой расслабленным. Боец всегда бывает напряжен, и сконцентрирован на бое.

- Чего не хватает азербайджанским бойцам ММА, чтобы выходить на главные бои вечера?

- Много чего не хватает, сложно об этом говорить. В первую очередь, не хватает поддержки. Поддержки азербайджанского народа. Чем армянские бойцы лучше нас. Да ничем, но они представлены во всех престижных организациях в мире ММА.

- Что вы имеете ввиду, говоря о поддержке?

- Речь идет о финансовой поддержке. Кто-то вынужден думать о работе, к примеру.

- Сегодня в мире в ММА, особенно в UFC, очень большую роль играет пиар, за счет которого бойцов продвигают.

- Для начала необходимо просто попасть в UFC, а дальше уже начинает играть важную роль именно пиар. Но туда же надо попасть для начала. Понимаете, я не хочу жаловаться, или заниматься попрошайничеством, просто говорю то, как обстоят дела.

- Есть ли надежда на то, что ситуация выправится?

- Возможно, исправится. У нас очень большое внимание в стране уделяется олимпийским видам спорта. Не олимпийским видам спорта сложнее.

- Возможно, если такие турниры буду проходить чаще, внимание увеличится?

- Да, если такие турниры будут проводиться чаще, что-то может измениться. Нас будут, как минимум, видеть.

- Какие у вас дальнейшие планы?

- До этого в Баку прошел турнир ACB 83. Там я провел бой. Мне тогда сказали, что если я одержу победу, то мне предложат контракт этой организации. Пока я жду.

Теймур Максутов