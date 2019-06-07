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Bahh Tee возглавил радиостанцию «Жара FM» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 10:51 ~ 2 минуты на чтение 353
Bahh Tee возглавил радиостанцию «Жара FM» - ФОТО – ВИДЕО

Азербайджанский певец и автор песен Bahh Tee (Бахтияр Алиев) стал генеральным продюсером радиостанции «Жара FM».

«Мой друг и партнер EMIN доверил мне управление радиостанцией «Жара FM», с этой недели я занимаю пост ее генерального продюсера. Год назад, запуская лейбл Zhara Music, я написал тут пост, где сказал, что не сомневаюсь в будущем успехе лейбла. Сегодня мы начинаем новую большую историю, и первое, чем мы займемся – это повышение качества контента и песен, звучащих в эфире. Вы заметите это уже на этой неделе», - заявляет Bahh Tee, рассказывая в Instagram о своем назначении на пост генпродюсера.

Bahh Tee также отдельно отмечает, что его деятельность по Zhara Music и «Жара FM» никак не будет пересекаться: «Мы не собираемся превращать станцию в ресурс, который слепо лоббирует интересы лейбла. Я считаю, что в таких делах все должно быть на общих основаниях. Именно отталкиваясь от этого, приглашаю к сотрудничеству коллег, партнеров, артистов и музыкальные лейблы – звоните, пишите, предлагайте».

Генеральный продюсер «Жара FM» также подчеркивает, что радиостанция не намерена ни с кем конкурировать: «Наша цель – свой уникальный формат со своим крепким слушателем. Пожелайте успехов мне и моей команде, вместе с которой мы создали крутейший лейбл страны – нас ждет еще более сложный и интересный квест, в успешности которого, как и год назад, мы не сомневаемся».

Bahh Tee стал первым азербайджанским артистом, получившим известность в России через социальные сети и которому позже удалось донести свое творчество до телезрителей и радиослушателей. Бахтияр является автором стихов ко всем своим песням, соавтором музыки к большинству своих песен, хотя не имеет музыкального образования,  в жанрах музыки не ставит для себя никаких рамок.

В.Ф, Г.Р.

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