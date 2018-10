Азербайджанскую участницу реалити-шоу высмеяли за нелепые ошибки в татуировке – ФОТО – ВИДЕО

Участница турецкой свадебной телепрограммы «Zuhal Topal’la» азербайджанка Наз Мила сделала татуировку с надписью на английском языке, за которую пользователи социальных сетей подняли ее на смех в связи с абсурдностью и нелепостью фразы.

Видимо, Наз Мила хотела сделать тату в виде следующей турецкой фразы «Sadece tanrı benim doğrularımı ve hatalarımı yargılayabilir», что в переводе означает «Только бог может судить мои ошибки и добродетели», но столкнулась с трудностями перевода предложения на английский язык, и в результате тело девушки от ребер до колена украсила абсурдная нелепая фраза.

«I can judge a single god with my wrongs and wrongs» (Я могу судить единственного бога своими промахами и промахами) - гласит новая татуировка на теле скандальной участницы реалити шоу, за что она подверглась насмешкам и высмеиванию со стороны пользователей социальных сетей, после чего закрыла подписчикам возможность комментировать снимки.

Напомним, что именно Наз Мила выступила в этом году в качестве диджея в стамбульском ночном клубе в день годовщины трагедии 20 Января – также турецкие папарацци сравнительно недавно засняли ее на отдыхе с турецким строительным магнатом, миллионером Гусейном Агаоглу на его яхте.

Отметим, что появившись в проекте «Zuhal Topal’la», Наз Мила привлекла к себе внимание как турецкой, так и азербайджанской аудитории своими скандальными выходками и откровенными публикациями в Instagram, где на ее страницу подписано более 860.000 фолловеров.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram @ramazansilverofficial