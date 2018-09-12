Азербайджанский полицейский купил подарки 30 детям из приюта

Благородный и человечный поступок совершил сотрудник 4-го отделения Управления полиции Бинагадинского района Баку.

Как сообщила 1news.az глава специализирующегося на защите прав женщин Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, сотрудник полиции привел в убежище объединения семью, оставшуюся на улице.

«Увидев детей в приюте, он пошел в магазин и на свои деньги купил 30 детям различные подарки, сладости. Полицейский не захотел афишировать свой поступок и фотографироваться, но мы считаем нужным рассказать об этом случае, чтобы показать, какие достойные люди работают в азербайджанской полиции», - подчеркнула М.Зейналова.

Она также отметила, что многие сотрудники полиции плачут, когда приводят в приют найденных на улицах детей и узнают об их судьбах. «Также они помогают нам, это не единичный случай. Например, недавно сотрудник полиции на свои деньги приобрел школьную форму мальчику-сироте, который живет в нашем приюте», - сказала правозащитница.

Тимур Рзаев, Э.Т.