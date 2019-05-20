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Азербайджанские школьники создают мультфильмы и игры: Урок «Информатика» теперь один из любимых в школах - ФОТО

Сегодня в 16:45 ~ 7 минут на чтение 474
Азербайджанские школьники создают мультфильмы и игры: Урок «Информатика» теперь один из любимых в школах - ФОТО

В этом году, уже второй раз подряд, в рамках пилотного проекта «Цифровые навыки», реализуемого со стороны Министерства образования и международной компании «Алгоритмика», среди школьников проводится международный конкурс «Марсиада».

«Марсиада» - это творческий конкурс проектов, созданных в среде программирования Scratch, цель которого - раскрыть знания и навыки учащихся, которые они получают в рамках проекта на уроке «Информатика».

Отметим, что конкурс вызвал большой интерес у учащихся, которые подготовили свои проекты по двум номинациям – «Мультипликация» и «Геймдизайн». Победители конкурса будут объявлены в начале июня.

По словам учащегося Республиканской гимназии с гуманитарным уклоном имени Дж.Пишевари Омара Юсифова, в прошлом году он стал победителем «Марсиады» со своим проектом про космос. В этом году он тоже решил принять участие в конкурсе, в номинации «Геймдизайн», но уже с более усовершенствованной игрой.

 «В этом году в программе Scratch я создал игру под названием «Глубокий космос». Создавать собственные игры и проекты в данной программе я научился в школе на уроке «Информатика».  Создание игры заняло у меня почти неделю, так как необходимо было написать множество кодов, чтобы игра получилась интересной и красочной. Считаю, что у меня все получилось, потому что я, как и моя учительница, остался доволен результатом. Цель игры заключается в том, чтобы отразить нападение противников. С прохождением каждого нового уровня, она усложняется. Думаю, что моим сверстникам будет интересно играть в нее, и надеюсь, что в этом году я вновь займу призовое место в конкурсе», - говорит он.

Еще один учащийся этой гимназии Нусрет Али также решил присоединиться к конкурсу со своим проектом. Он создал развивающую игру для детей под названием «Отличи овощи от фруктов»: «В моей игре 2 корзины: одна - для овощей, другая - для фруктов. Нажав кнопку старт, сверху по очередности начинают падать различные овощи и фрукты, и игрок должен положить их в соответствующие корзины. Если он выбрал корзину правильно, ему даются баллы, если неправильно, то баллы вычитаются».

В свою очередь, педагог Республиканской гимназии с гуманитарным уклоном имени Дж.Пишевари Нубар Исрафилова, выразила удовлетворение успеваемостью и способностями своих учеников: «Уже второй год мы проходим предмет «Информатика» в новом формате. На уроках изучаем язык программирования Scratch, чтобы ученики могли знакомиться с основами программирования не только в теории, но и на практике, развивать алгоритмическое мышление, логику,  а также навыки разработки проектов. Для того чтобы поделиться результатами полученных во время уроков знаний, в конце учебного года проводится конкурс «Марсиада», где ученики со всех школ проекта могут поделиться своими достижениями на всю страну».

По словам учительницы, ее ученики с большим интересом готовились к данному конкурсу: «Участие в конкурсе необязательное, в нем участвуют те ученики, которые уверены в своих силах и готовы продемонстрировать свои проекты широкой аудитории, но, несмотря на это, ребят из моих классов, желающих принять участие, было много. После уроков они делились со мной и одноклассниками своими идеями, и мы вместе искали пути воплощения их в реальность. Я старалась больше наблюдать за процессом со стороны и помогать только в случае возникновения проблем, так как чем быстрее учащиеся научатся самостоятельно воплощать свои идеи в жизнь, тем легче им будет в дальнейшей жизни. Надеюсь, что мои ученики одержат победу в данном конкурсе».

Для того чтобы выяснить, насколько «Марсиада» интересна азербайджанским школьникам, мы посетили еще одну школу - №164 им.Эльдара Тагизаде, в которой как раз проходил урок «Информатика».

Когда мы вошли в класс, ученики сидели за компьютерами и выполняли практические задания. Учительница Гюляр Гамидова рассказала, что у них в школе начиная с прошлого года информатика преподается в новом формате: «Ученикам настолько интересен предмет, что они стараются не пропустить ни одного урока, очень активно участвуют в процессе, делятся с одноклассниками своими достижениями, дискутируют и даже создают командные проекты».

На мой вопрос о том, кто хочет рассказать о своем проекте, откликнулись сразу несколько учеников.

Мое внимание привлек учащийся 5-го класса Эмиль Мамедов с бурной фантазией.

Он рассказал, что в этом году на уроке он и его одноклассники  научились создавать мультфильмы и игры: «Чтобы продемонстрировать своим друзьям и родным чему я научился, я решил принять участие в конкурсе «Марсиада». Для этого я создал мультфильм под названием «Приключение мисс Дамболтон», который посвящен девочке, у которой похитили сестру-близнеца. Чтобы найти свою сестру, мисс Дамболтон решает зайти на сайт, где рассказывается о паранормальных явлениях, происходящих в ее городе. Однако эта затея обернулась тем, что девочка превратилась в таракана и начала проходить определенные задания, чтобы вновь стать человеком. В последнем раунде она сталкивается с чудовищем, похитившем ее сестру, которого надо победить».

По словам Эмиля, он долго думал над сценарием, чтобы мультфильм получился захватывающим. Ему также пришлось потратить немало времени, чтобы написать все коды и реализовать свою задумку: «Надеюсь, я смогу победить».

На вопрос о том, кем он хочет стать в будущем, Эмиль ответил - программистом, потому что ему нравится создавать на компьютере проекты, и у него много интересных идей, которые бы он хотел реализовать в дальнейшем.

Другая ученица школы №164 Нурджахан Мамедли отметила, что очень любит информатику, так как на уроке они выполняют много практических заданий и участвуют в различных проектах и конкурсах. На данный момент она готовится принять участие в «Марсиаде» и хочет продемонстрировать созданный ей мультфильм: «В моем мультфильме дети со своим питомцем отправляются в космос, где знакомятся с детьми с другой планеты и потом все вместе летят к ним в гости, открывая для себя новые миры».

По словам Нурджахан, она хочет стать модельером: «Я уверена, что компьютерные знания помогут мне стать успешным модельером».

Сегодня нам довелось познакомиться и пообщаться с интересными и талантливыми школьниками, полными идей и энтузиазма, и со своей стороны хотелось бы пожелать им побед, а всем нам - чтобы таких проектов, как «Цифровые навыки», которые раскрывают потенциал детей и учат их необходимым в наше время практическим навыкам, в школах становилось все больше.

Эмилия Аббасова, Э.Т.

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