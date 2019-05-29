Азербайджанские пограничники дарят цветы и сувениры болельщикам, приехавшим в Баку на финал Лиги Европы - ФОТО

Креативно подошли к встрече иностранных болельщиков, особенно болельщиц, приехавших в Баку на финал Лиги Европы, сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, они дарят женщинам-болельщицам розы, а мужчинам – брелоки с «Тофик Бахрамов-1966» (так как именно решение азербайджанского судьи позволило сборной Англии победить Германию на чемпионате мира в 1966 году и в первый и пока единственный раз стать чемпионом мира).

Таким образом, пограничники наглядно демонстрируют многочисленным гостям гостеприимство азербайджанского народа.

Тимур Рзаев, Э.Т.