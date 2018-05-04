Азербайджанские борцы трижды огорчили армян

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в российском Каспийке в борьбу вступили «вольники».

Как сообщает 1news.az, на ковер вышли Георги Эдишерашвили (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Муртузали Муслимов (70 кг), Джабраил Гасанов (79 кг) и Нурмагомед Гаджиев (97 кг).

Все пятеро пробились в полуфинал, схватки которого пройдут вечером. На пути к полуфиналу, на стадии ¼ финала, три азербайджанских борца одержали красивые победы над соперниками из Армении.

Георги Эдишерашвили одержал чистую победу над Михраном Джабуряном (10:0), Джабраил Гасанов был сильнее Варужхана Кажояна, а Нурмагомед Гаджиев победил Георгия Кетоева (3:0).

Теймур Максутов