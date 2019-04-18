Азербайджан развивает сотрудничество с Турцией в области военного образования – ФОТО

Начальник Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов встретился с начальником Генштаба Турции генералом армии Яшаром Гюлером, командующим Сухопутными войсками генералом армии Умитом Дюндаром и начальником военного училища Сухопутных войск Турции генералом Исмаилом Гюзеллером.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встреч стороны обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области военного образования, а также организации взаимных визитов профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений обеих стран.

Следует отметить, что Ф.Салахов находится в Турции в связи с проведением дружеских спортивных соревнований среди военных учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.

Эльшан Рустамов, Г.Р.