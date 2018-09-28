Азербайджан против Армении на Всемирной шахматной Олимпиаде

Сегодня на Всемирной шахматной Олимпиаде в Батуми пройдут партии пятого тура.

Как сообщает 1news.az, в мужском зачете одной из центральных партий тура станет встреча между Азербайджаном и Арменией.

Мужская сборная одержала уверенные победы по всех четырех турах. Вчера со счетом 3,5:0,5 была повержена крепкая сборная Англии, ведомая Майклом Адамсом. Отрадно, что свои первые победы одержали Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. Победную серию продолжает и Рауф Мамедов.

В отличие от мужской сборной, женская команда вчера потерпела поражение от США (1,5:2,5). Сегодня сборная сыграет с Грецией.

Теймур Максутов