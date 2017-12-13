Азербайджан – основной торгово-экономический партнер Казахстана в Кавказском регионе – Посол

В Баку состоялся официальный прием по случаю Дня независимости Республики Казахстан, организованный посольством Казахстана в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, на мероприятие были приглашены члены правительства, депутаты Милли Меджлиса, главы иностранных дипломатических миссий и международных организаций, представители общественности, творческой интеллигенции, деловых кругов, ведущих СМИ Азербайджана, а также соотечественники.

В своей приветственной речи посол Казахстана в Азербайджане Б.Исабаев кратко информировал гостей о достижениях Казахстана в социально-экономической и политической сферах, акцентировав особое внимание на основных положениях Послания Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Также он отметил, что за годы независимости между Казахстаном и Азербайджаном сложились очень тесные и дружеские отношения, что стало символом взаимного доверия и равенства.

Кроме того, посол Казахстана подчеркнул, что Азербайджан является основным торгово-экономическим и транспортно-логистическим партнером Казахстана в Кавказском регионе.

В свою очередь министр энергетики АР Пярвиз Шахбазов, поздравив с 26-й годовщиной независимости Казахстана и 25-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном, отметил динамично развивающиеся отношения между двумя странами со дня обретения независимости, основанные на принципах дружбы и партнерства.

Также он подчеркнул значимую роль двух стран в международных энергетических и транспортных коридорах.

Национальный колорит праздничному вечеру придали выступления Академического фольклорно-этнографического оркестра им. Н.Тлендиева «Отырар сазы», различные видеоматериалы о Казахстане, а также блюда казахской кухни.

Официальный прием по случаю 26-й годовщины независимости Республики Казахстан прошел на высоком уровне, позволив поближе познакомить гостей с последними успехами и достижениями современного Казахстана.

Эльшан Рустамов, И.А.