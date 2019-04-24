Азербайджан облегчил визовую анкету для желающих посетить финал Лиги Европы УЕФА

В ответ на запрос УЕФА от имени болельщиков Азербайджан в преддверии финала Лиги Европы удалил вопрос о ВИЧ и гепатите из визовой анкеты.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, Азербайджан внес поправки в электронную визовую систему (https://evisa.gov.az/ru), которая ранее требовала от заявителей подтверждение отсутствия ВИЧ и гепатита.

Таким образом, хозяева финала Лиги Европы УЕФА отреагировали на запрос европейского футбольного союза от имени болельщиков.

По мнению УЕФА, подобный вопрос визовой анкеты мог повлиять на решение болельщиков посетить финал Лиги Европы и матчи финальной стадии ЕВРО-2020.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

Теймур Максутов