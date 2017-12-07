Азербайджан и Казахстан намерены в 2018-20 годах активизировать торговое сотрудничество

Азербайджан и Казахстан 7 декабря договорились об активизации торгового сотрудничества и отразили в Дорожной карте на 2018-20 годы конкретные шаги.

Как следует из этого документа, Азербайджан и Казахстан организуют двусторонние торговые миссии, изучат экспортный потенциал для расширения товарной номенклатуры экспортно-импортных операций.

«С целью увеличения объема двусторонней торговли будет проведена работа по информированию азербайджанских и казахстанских предприятий о существующих электронных порталах, связанных с пропагандой экспорта. В числе таких порталов - export.az, azexport.az, export.gov.kz», - отмечено в Дорожной карте.

Также стороны обязались принять меры по расширению межрегионального сотрудничества вплоть до 2024 года, разработать план по развитию двустороннего сотрудничества в области авторского права.

Принят во внимание интерес Азербайджана к увеличению поставок казахстанского металлопроката, продукции черной и цветной металлургии, бесшовных труб, а также табачной продукции.

В свою очередь, Казахстан заинтересован в более широком информировании деловых кругов обеих стран о преимуществах Центра производства и логистики, расположенного на территории специальной экономической зоны «Морской порт Актау».

«В Баку также была достигнута договоренность об изучении возможности экспорта в Казахстан продукции Сумгайытского технологического парка (STP), компаний GBS, ATEF Group и других азербайджанских производителей электрического оборудования.

Азербайджан и Казахстан договорились создать рабочую группу по вопросу организации поставок казахстанского зерна на азербайджанский рынок.

«Также считается перспективным расширение поставок в Казахстан сахара, томатов, хурмы, вишни, шоколада и другой продукции из Азербайджана», - отмечено в документе.

Стороны также договорились обсудить вопрос экспорта в Казахстан оборонной продукции, производимой предприятиями Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Азербайджан и Казахстан также будут развивать сотрудничество в туристической сфере (круизы по Каспию, проведение дней культуры и различных форумов). В рамках данного вопроса стороны рассмотрят возможность увеличения частоты полетов между городами Баку и Астана, Баку и Алматы, в частности, с привлечением низкобюджетных авиакомпаний.

Лада Евграшина, Г.Р.