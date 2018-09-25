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Азербайджан и Болгария обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере

Сегодня в 16:21 ~ 1 минута на чтение 374
Азербайджан и Болгария обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере

25 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с вице-премьером по Общественному порядку и безопасности - министром обороны Болгарии Красимиром Каракачановым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, организацию взаимных встреч с целью проведения обмена опытом, а также военно-политическую обстановку в регионах этих стран.

Следует отметить, что делегация прибыла в АР для участия в третьей Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX 2018», проводимой в Бакинском Экспо Центре.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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