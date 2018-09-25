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Азербайджан и Беларусь обсудили возможности применения современных военных технологий – ФОТО

Сегодня в 16:17 ~ 1 минута на чтение 377
Азербайджан и Беларусь обсудили возможности применения современных военных технологий – ФОТО

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романом Головченко и заместителем министра обороны по вооружению - начальником вооружения ВС Беларуси генерал-майором Сергеем Симоненко.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, встреча прошла 25 сентября в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2018», проводимой в Баку.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, возможности применения современных военных технологий, проведение обмена опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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