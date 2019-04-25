Azer Turk Bank представил услугу корпоративного интернет-банкинга нового поколения

Azer Turk Bank, всегда заботящийся об удобстве своих клиентов, представил очередное новшество.

Теперь для предоставления корпоративным клиентам современных и безопасных удаленных услуг им представлена построенная на совершенно новой платформе услуга интернет-банкинга ATB Business.

Корпоративные клиенты банка будут проводить финансовые транзакции с этой услугой быстрее и безопаснее, с более широкими возможностями и, что самое главное, на более выгодных условиях. Новая услуга ATB Business имеет ряд преимуществ перед другими. Благодаря новейшим технологиям использование сервиса интуитивно понятно и во многих случаях освобождает от необходимости прибегать к помощи правил пользования и рекомендаций.

Кроме того, все операции на новой платформе осуществляются по специальным, дисконтным тарифам. Впервые в стране банк представил программу лояльности «Корпоративный Cash-back» в рамках услуги интернет-банкинга. Согласно этой программе часть взимаемой за транзакции комиссии будет возвращена клиенту в виде бонусных баллов. Собранные баллы можно будет обналичить в любое время.

Также банк предоставляет бесплатный доступ к услуге «SMS/E-mail Уведомления», позволяя клиентам, присоединившимся к ATB Business, просматривать свои счета и банковские операции в режиме реального времени.

С помощью ATB Business корпоративные клиенты и индивидуальные предприниматели могут отслеживать и управлять своими счетами онлайн в любой точке мира в любое время суток. Другим преимуществом услуги является то, что пользователи сервиса могут быть идентифицированы не только при помощи ASAN Imza, но и с помощью одноразовых OTP-паролей, отправляемых на мобильный телефон.

Кроме того, ATB Business дает неограниченные возможности для внедрения дополнительных услуг и опций, что позволит банку и впредь радовать своих клиентов различными новшествами. В ближайшем будущем планируется внедрение прямой интеграции этой программы во внутреннюю систему документооборота компаний клиентов (API-интеграция), возможности проведения совокупных платежей (подтверждение), интеграции в базу данных налоговых органов и другие нововведения.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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