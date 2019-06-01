AZAL приостановит выполнение авиарейсов Баку-Нью-Йорк

Приостанавливается выполнение авиарейсов из Азербайджана в США.

Как сообщили 1news.az в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), в связи с проблемами на рынке авиационной промышленности США национальный авиаперевозчик не смог увеличить парк воздушных судов.

По этой причине в маршрутной сети авиакомпании AZAL было решено сохранить наиболее выгодные направления:

«Авиарейсы по этим направлениям создадут широкие возможности для использования Международного аэропорта Гейдар Алиев в качестве транзитного узла и увеличения потока туристов в нашу страну. Принимая во внимание эти моменты, мы считаем целесообразным приостановить с октября 2019 года выполнение авиарейсов в Нью-Йорк».

В AZAL также сообщили, что авиационное соглашение Open Skies («Открытое небо») между Азербайджаном и США в силе с 2016 года, и это соглашение позволяет авиакомпаниям обеих стран проводить перелеты в неограниченном количестве:

«Мы надеемся, что авиакомпании США воспользуются этой возможностью и откроют прямые рейсы в Баку».

Тимур Рзаев, Г.Р.