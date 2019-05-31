Айдын Мирзазаде: Я не призывал ликвидировать Никола Пашиняна из снайперской винтовки

Сегодня ряд местных СМИ распространил новость о том, что в своем выступлении депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде призвал в ответ на убийство азербайджанского офицера устранить премьер-министра Армении Никола Пашиняна выстрелом из снайперской винтовки, когда тот будет на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, позднее депутат дал комментарий haqqin.az, где отметил, что он не призывал ликвидировать премьер-министра Армении из снайперской винтовки и его слова просто были искажены со стороны СМИ.

«Я призвал взять под контроль снайперов вооруженных сил Армении и Азербайджана, размещенных на прифронтовой зоне. Я сказал, что снайперы не должны стрелять куда попало. Может создаться такая ситуация, когда на прифронтовую зону могут приехать главы государств и правительств, члены правительств, и это может привести к фатальным последствиям. К примеру, на линию пересечения войск может приехать Пашинян. И вдруг снайперы откроют огонь. Это обернется трагедией. То же самое касается и представителей Азербайджана. Еще раз сожалею, что мои слова неправильно восприняли и исказили», - добавил он.

1news.az