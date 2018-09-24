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Автор лучшей бизнес-идеи из Азербайджана попадет на «Дни инновации» в Стамбуле

Сегодня в 19:42 ~ 1 минута на чтение 281
Автор лучшей бизнес-идеи из Азербайджана попадет на «Дни инновации» в Стамбуле

Желающие представить Азербайджан на мероприятии «Дни инновации» в Стамбуле могут подать заявку, представив инновационную бизнес-идею.

Критерием для подачи заявки является наличие бизнес-проекта, имеющего значительный рыночный потенциал, представляющего оригинальную бизнес-идею в экономической, социальной или экологической сфере, соответствующего, как минимум, одной из 17 Целей устойчивого развития.

Отбор лучших идей и проектов осуществляется в рамках конкурса National Innovation Challenge Azerbaijan 2018 («Национальный инновационный вызов» Азербайджан 2018).

Победитель получит возможность бесплатного участия и презентации своего проекта на таком глобальном мероприятии индустрии, как «Дни инновации» в Стамбуле 27-29 ноября, где проект смогут увидеть и оценить инвесторы со всего мира.

Автор лучшего предложения в области очистки воздуха, воды и земли от загрязнения получит возможность поучаствовать в программе Социальной инновационной лаборатории «ClimateLaunchpad Azerbaijan 2019».

Три лучших проекта, которые отберет жюри, получат также и денежные призы: за первое место полагается 5 тыс. манатов, за второе место – 3 тыс. манатов, за третье – 2 тыс. манатов.

Подать заявку на участие можно до 30 сентября по ссылке, где также описаны все подробности процесса отбора кандидатов.

Елена Остапенко, И.А.

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