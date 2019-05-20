Автомобилям из районов и Сумгайыта запрещают въезд в Баку

«В связи с проведением в среду, 29 мая, на Бакинском олимпийском стадионе финального матча Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси» ожидается прибытие из-за рубежа в столицу Азербайджана большого числа гостей, болельщиков и официальных лиц».

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с этим Дорожная полиция совместно с соответствующими структурами проводит необходимые мероприятия с целью обеспечения свободного передвижения автомобилей в столице.

«С целью уменьшения плотности транспортного потока в Баку, а также организации удобного и беспрерывного движения автомобилей и пешеходов жителям районов республики, которые хотят посетить Баку, с 27 по 30 мая рекомендуется воспользоваться общественным транспортом и маршрутными автобусами.

Жители Сумгайыта, наряду с автобусами, могут воспользоваться скоростными электропоездами, курсирующими по маршруту Баку-Сумгайыт.

А жителям Баку рекомендуется в этот период по возможности меньше пользоваться личными автомобилями и передвигаться на общественном транспорте, особенно в центре города», - подчеркнул В.Асадов.

Напомним, что автомобили из регионов должны размещаться на специально отведенных площадках под парковку транспортных средств у южного и северного въездов в город.

Бесплатные стоянки для зарегистрированных в районах автомобилей построены на 17-м километре автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией, на участке, именуемом «Дорожная развязка ВАЗ», а также на 15-м километре автомобильной дороги Баку-Алят-граница с Грузией.

Оттуда на автобусах, курсирующих по специальному маршруту, жители районов могут добраться до любой ближайшей станции метро.

Тимур Рзаев, Э.Т.