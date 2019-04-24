Австралия поставила т.н. «геноцид армян» наряду с автокатастрофой

Армянскую общину разгневало заявление премьер-министра Австралии о т.н. «геноциде армян».

Армянская община Австралии готовится объявить 24 апреля на церемонии в память о «жертвах т.н. «геноцида армян» о своем гневе в связи с заявлением премьер-министра страны Скотта Моррисона, который избегает четких формулировок и оценок тех событий.

Лидеры армянской общины отказались зачитать заявление премьер-министра об этом событии, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

В заявлении Моррисона говорится, что он присоединяется к армянской диаспоре, «оплакивает и помнит ужасы, которые произошли с армянским народом в последние годы существования Османской империи».

В его заявлении в связи «с 104-й годовщиной т.н. «геноцида армян» формулировка «геноцид армян» отсутствует.

По сообщению армянских СМИ, глава австралийского комитета Ай-Дата Айк Кайсерян, который отказался прочитать заявление премьер-министра, сказал: «Его поведение оскорбляет около 50 000 членов армянской общины Австралии, которые в основном являются потомками выживших после геноцида армян».

Кайсерян отметил, что такими заявлениями Австралия «поставила геноцид армян наряду с автокатастрофой».

А.С., Э.Т.