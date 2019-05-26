Лондонский «Арсенал» не будет препятствовать уходу Генриха Мхитаряна нынешним летом.

Как сообщает 1news.az, The Sun сообщает, что в клубе не верят, что 30-летний футболист сможет когда-либо вернуться на пик своей формы.

У Мхитаряна остается два года по контракту. После того, как Аарон Рэмзи покинул команду бесплатно этим летом, в «Арсенале» приняли решение, что будут продлевать контракты с ведущими футболистами, у которых остается по контракту меньше двух лет. Или же будут продавать их, чтобы выручить деньги, если не довольны их текущей формой.

В этом сезоне Мхитарян провел 25 матчей в премьер-лиге, выйдя в основе лишь в 19 из них. Эмери не считает его игроком основы. В Лиге Европы в этом сезоне полузащитник провел 11 матчей. Но принял решение не ехать на финал в Баку, несмотря на то, что Азербайджан предоставил ему все необходимые гарантии безопасности.

Таким образом, выход «Арсенала» в финал Лиги Европы в Баку сыграл на руку как «канонирам», так и армянскому футболисту. Лондонцы на лицемерной истории Мхитаряна, неплохо отрекламировали футболиста, у которого теперь может появиться немало покупателей.

Мхитарян в этом сезоне не считается основным футболистом клуба, и желание «Арсенала» избавиться от него вполне естественно. Кроме того, в случае поражения «Арсенал» может использовать вопрос Мхитаряна в качестве оправдания своей неудачи в финале.

Лондонский клуб, возможно, сам того не понимая, стал участником грязной игры армянского государства и лобби против Азербайджана.

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