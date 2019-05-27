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Армянскую армию продолжают обворовывать

Сегодня в 10:29 ~ 1 минута на чтение 280
Армянскую армию продолжают обворовывать

Тыловое управление вооруженных сил Армении выясняет, как хозяйственное мыло, предназначенное для нужд армии и не подлежащее продаже, оказалось на прилавках в Гюмри.

Об этом журналистам заявил начальник управления, полковник Ромик Маркарян, передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

В социальных сетях накануне появились фотографии, на которых видно, что мыло с пометкой МО (минобороны) продается на рынке в Гюмри.

Полиция установила «злоумышленника», торговавшего в Гюмри запрещенным к распространению армейским мылом, – им оказался гюмрийский житель, пожилой мужчина 1936 года рождения. Полицейские нашли у него 2 кг армейского мыла (20 кусков).

Данных о том, откуда он взял мыло, нет.

А.С., Э.Т.

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