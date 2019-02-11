Армянский политолог: Включение Карабаха в переговорный процесс нереализуемо

Несмотря на громкие заявления Никола Пашиняна о «необходимости» привлечения к переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта представителей незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, все же в Армении есть здравомыслящие люди, которые оценивают ситуацию более трезво.

Стремление армянской стороны включить представителей сепаратистского режима Нагорного Карабах в переговорный процесс практически нереализуемо. Такого мнения придерживается армянский политолог Сурен Саркисян.

«Азербайджан просто не будет вести переговоры, если в них будет участвовать также Степанакерт (Ханкенди – 1news.az)», - сказал Саркисян журналистам, передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

По мнению политолога, нужно понимать, что переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию, должен протекать лишь в формате Минской группы ОБСЕ.

«Переговоры ведутся лишь между главами МИД Армении и Азербайджана, которые, по сути, готовят площадку для возобновления переговоров лидеров стран», - отметил эксперт.

А.С., Э.Т.