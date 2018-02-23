Армянский лыжник отправился на Олимпийские игры со сломанными лыжами

Выступление лыжника Ашота Карапетяна – одного из трех армянских спортсменов, отправившихся на зимние Олимпийские игры в корейский Пхеньян было под вопросом.

Причина в том, что лыжи 18-летнего спортсмена сломались в первый же день тренировок, и у Карапетяна не оказалось второй пары, чтобы продолжить тренироваться и выступить на соревнованиях.

Первое выступление Ашота Карапетяна было намечено на 18 февраля, но он не мог бы тренироваться из-за отсутствия снаряжения. Спортсмен переживал, что плохо знает местность, и ему нужно время, чтобы изучить горы и привыкнуть к новым лыжам, чтобы хорошо выступить.

Подробностями истории поделился сам Ашот Карапетян: в олимпийский городок он приехал с лыжами, которые уже были в неутешительном состоянии.

В армянской федерации его заверили, что на месте ему купят новые лыжи, и он сможет тренироваться до выступления, однако по каким-то причинам лыжи не были приобретены.

«Почему у меня не должно быть лыж? Более того, я приезжаю сюда, и вижу, что для меня нет даже формы с надписью «Армения». Говорят, что мое имя было представлено в последний момент, поэтому и не успели заказать форму моего размера. Но у меня есть форма, я привез с собой. Я уже однажды набрал олимпийские очки на сломанных лыжах, победил на чемпионате Армении, поэтому я не расстраиваюсь: всегда буду кататься, всегда буду побеждать», — сказал он.

Главный секретарь федерации лыжного спорта Гагик Саргсян так объяснил ситуацию: лыжи были заказаны, но австрийская компания в последний момент отказалась доставить их в Южную Корею, поэтому для спортсмена нашли и заказали новые лыжи из России.

Следует отметить, что в конечном итоге проблема снаряжения была решена: лыжи были доставлены в Пхеньян.

Армянские медиа сообщают также, что главным соперником Ашота Карапетяна в Армении был Арутюн Арутюнян – сын главного тренера сборной Армении Сейрана Арутюняна и племянник главы федерации Артура Арутюняна. На участие в Олимпийских играх претендовали эти два спортсмена.

Глава федерации Артур Арутюнян заявил, что его племянник показывал более высокие результаты, чем Ашот Карапетян, тем самым намекая на то, что именно его родственник должен был отправиться на Олимпиаду.

Jam News