Армянский дипломат на встрече с главой Минобороны Ирана высоко оценил позицию этой страны в карабахском конфликте

Посол Армении Арташес Туманян 12 декабря встретился с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадным генералом Амиром Хатами.

В начале встречи посол передал приветствия министра обороны Армении Вигена Саргсяна и выразил удовлетворение текущим уровнем армяно-иранских отношений в сфере обороны и безопасности, передают армянские СМИ.

Министр Хатами, высоко оценив уровень армяно-иранских отношений, отметил, что укрепление связей с соседями является одним из основных направлений внешней политики Ирана, и в течение 26 лет независимости Армении эти связи только укреплялись.

Представив позицию Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, посол Туманян высоко оценил взвешенную позицию Ирана по исключительно мирному урегулированию на основе международного права.

Посол также отметил важность налаживания постоянной связи и проведения консультаций между оборонными ведомствами двух стран в сфере обороны и региональной безопасности.

В ответ Амир Хатами отметил, что Иран ведет взвешенную политику, чтобы способствовать урегулированию конфликта, и призывает стороны продолжать переговоры вокруг мирного урегулирования.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.