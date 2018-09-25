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Армянки отвечают на вопрос: «Вышли бы вы замуж за азербайджанца?» – ВИДЕО

Сегодня в 16:32 ~ 1 минута на чтение 3244
Армянки отвечают на вопрос: «Вышли бы вы замуж за азербайджанца?» – ВИДЕО

Автор YouTube-канала Aless Pro Джабир Джабраилов снял очередной видеоролик, в котором провел небольшой соцопрос на тему того, важна ли нация и религия в выборе спутника жизни.

Джабир обратился к более десятку девушек на улицах Москвы с вопросом: «Вышли бы вы замуж за азербайджанца?»

Для многих девушек национальность и религия будущего супруга оказались не помехой. Основным критерием выбора для них остаются любовь и «чтобы человек был хороший».

Однако для большого числа респондентов предпочтительнее все же соединить судьбу с представителем своей национальности или же, как минимум, единоверцем. Нашлись и те, кто откровенно называет себя «расистом в отношении неславянских народов».

Примечательно, что девушки армянской национальности ответили на вопрос категорическим отказом.

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