Армяне подняли в Турции флаг карабахских сепаратистов, утверждают в турецкой организации - ФОТО

В ходе массового паломничества в церковь на острове Акдамар в турецкой провинции Ван, армянские шовинисты держали в руках флаги Армении и непризнанного международным сообществом незаконного сепаратистского образования на оккупированных землях Азербайджана.

Как сообщает Ihlas, об этом заявил глава турецкой общественной организации по борьбе с необоснованными требованиями армян (ASİMDER) Гёксель Гюльбей.

«В числе участников массового паломничества были как проживающие в Турции армяне, так и приехавшие члены армянских фашиствующих группировок из различных стран мира. Они подняли здесь флаги Армении и карабахских сепаратистов, а затем делились этими фотографиями в соцсетях», - сказал Гёксель Гюльбей.

По его словам, армянские туристы из различных стран, в числе которых немало ярых шовинистов, часто прибывают на пароме из района Эдремит на остров Акдамар, где расположена церковь.

«Они превратили Ван в Армению», - добавил он, призвав турецкие власти принять меры для безотлагательного расследования подобных случаев и их предотвращения в дальнейшем.

Ф.Багирова