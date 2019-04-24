Армяне не дождались: Трамп не использовал слово «геноцид»

Президент США Дональд Трамп в своем послании армянскому народу «в 103-ю годовщину т.н. «геноцида армян» не употребил слово «геноцид».

Вместо этого он использовал выражение «мeds yeghern» (перевод с армянского – «великое злодеяние» - ред.), сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Полный текст послания доступен на сайте Белого дома.

Американский президент заявил, что в США чтят память жертв «одного из наихудших массовых зверств XX века».

«Мы также используем этот момент для признания мужества тех людей, которые стремились прекратить насилие, и тех, кто внес свой вклад в оказание помощи пережившим и восстановление общин, в том числе посла США в Османской империи Генри Моргентау, который пытался прекратить насилие, а впоследствии собирал на Ближнем Востоке средства, чтобы помочь армянскому народу. С глубоким уважением мы отмечаем выносливость армянского народа, многие представители которого начали новую жизнь в Соединенных Штатах и внесли неоценимый вклад в нашу страну», - говорится в послании.

Напомним, что президенты США традиционно избегают термина «геноцид», говоря о т.н. «геноциде армян». Первым и последним президентом США, использовавшим это слово, был Рональд Рейган — он сделал это в 1978 году.

А.С., Э.Т.