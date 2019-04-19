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Армяне нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки

Сегодня в 10:15 ~ 1 минута на чтение 35
Армяне нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом сообщили 1news.az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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