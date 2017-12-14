Армия Израиля сбила две палестинские ракеты, запущенные из Сектора Газа

Израильские военные сбили две палестинские ракеты, выпущенные из сектора Газа, еще одна упала на приграничном пустыре, сообщила армейская пресс-служба.

О наличии пострадавших информации не поступало. Обстрел активировал сирены тревоги в районе города Сдерота, где живут около 25 тысяч израильтян.

"Силы ПВО успешно перехватили две ракеты, которые были выпущены из сектора Газа по Израилю", — говорится в сообщении.

"Еще одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории и упала на открытой местности в региональном совете Эшколь", — добавили военные.

Ракетные обстрелы с территории палестинского анклава заметно участились с началом на прошлой неделе протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

РИА Новости