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Армия Израиля сбила две палестинские ракеты, запущенные из Сектора Газа

Сегодня в 00:12 ~ 1 минута на чтение 102
Армия Израиля сбила две палестинские ракеты, запущенные из Сектора Газа

Израильские военные сбили две палестинские ракеты, выпущенные из сектора Газа, еще одна упала на приграничном пустыре, сообщила армейская пресс-служба.

О наличии пострадавших информации не поступало. Обстрел активировал сирены тревоги в районе города Сдерота, где живут около 25 тысяч израильтян.

"Силы ПВО успешно перехватили две ракеты, которые были выпущены из сектора Газа по Израилю", — говорится в сообщении.

"Еще одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории и упала на открытой местности в региональном совете Эшколь", — добавили военные.

Ракетные обстрелы с территории палестинского анклава заметно участились с началом на прошлой неделе протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

РИА Новости

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