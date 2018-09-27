Армения не поддержала территориальную целостность Украины – ФОТО

В повестку дня проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включен вопрос о территориальной целостности Украины.

Решение было принято по итогам прошедшего на прошлой неделе всеобщего голосования.

За включение в повестку пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» высказались 68 стран, 13 проголосовали против, 48 воздержались. Об этом говорится в сообщении представительства Украины в ООН в Twitter.

Среди не поддержавших идею – и Армения, которая традиционно голосует на площадке ООН против резолюций в поддержку территориальной целостности стран. Также против проголосовали Россия, Беларусь, Казахстан, Иран, Куба, Венесуэла, Бурунди, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Судан и Сирия.

#UNGA by overwhelming majority (68 vs. 13) supported #Ukraine's request to include in its agenda a new item “Situation in the temporarily occupied territories of Ukraine”.



We sincerely thank our partners for their solid support! pic.twitter.com/auDZ3sTSVF — UKR Mission to UN (@UKRinUN) September 21, 2018

Голосование в таких международных структурах, как ООН ‒ это своеобразная система «свой - чужой», которая помогает украинским дипломатам и обществу увидеть реальный политический расклад в мире, считает эксперт Александр Хара. Это помогает избавиться от иллюзий, что важно для дальнейшей работы во внешней политике.

«Есть 13 стран, которые голосовали против внесения в повестку дня этого вопроса ‒ Россия, но и очень важно, что там есть Беларусь, Армения, Казахстан, то есть, «наши братья» по Советскому Союзу и СНГ», ‒ цитирует Хара украинская служба «Радио Свобода».

Украинский дипломат Богдан Яременко считает, что Киев может использовать все международные площадки для того, чтобы напомнить о себе, потому что от этого зависит и сохранение международных санкций в отношении Москвы.

«Украине нужно искать какие-то подходы, какую-то повестку дня, чтобы не позволить этому вопросу исчезнуть с повестки дня международной политики», ‒ цитирует Яременко «Радио Свобода».

Держави, які голосували ПРОТИ включення до порядку денного ГА #ООН пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України»:



1. Вірменія

2. Білорусь

3. Бурунді

4. Куба

5. Іран

6. Казахстан

7. М’янма

8. Нікарагуа

9. Філіппіни

10. Росія

11. Судан

12. Сирія

13. Венесуела pic.twitter.com/d1Un6vK1hU — UKR Mission to UN (@UKRinUN) September 21, 2018

Армения далеко не в первый раз выступает против резолюций, в той или иной мере затрагивающих вопрос территориальной целостности стран. Впрочем, учитывая то, что Ереван полностью зависим от интересов Москвы и подвластен ее воле, голосование армянских представителей на площадке ООН довольно предсказуемо.

В частности, Армения – наряду с Россией, Беларусью и Казахстаном – была в числе 26 стран, проголосовавших в декабре 2017 года против обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)». Резолюция была принята при поддержке 70 стран.

Также Армения голосовала против резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в марте 2014 года. Документ поддерживал территориальную целостность Украины и осуждал аннексию Крыма Россией.

Армения ежегодно голосует и против резолюций, признающих право всех беженцев и вынужденно перемещенных лиц на возвращение в сепаратистские регионы Грузии – Абхазию и Южную Осетию. Подобная резолюция ежегодно принимается к голосованию на Генассамблее ООН по инициативе Грузии.

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Елена Остапенко, Э.Т.