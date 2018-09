Армения не поддержала территориальную целостность Украины – ФОТО

В повестку дня проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включен вопрос о территориальной целостности Украины.

Решение было принято по итогам прошедшего на прошлой неделе всеобщего голосования.

За включение в повестку пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» высказались 68 стран, 13 проголосовали против, 48 воздержались. Об этом говорится в сообщении представительства Украины в ООН в Twitter.

Среди не поддержавших идею – и Армения, которая традиционно голосует на площадке ООН против резолюций в поддержку территориальной целостности стран. Также против проголосовали Россия, Беларусь, Казахстан, Иран, Куба, Венесуэла, Бурунди, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Судан и Сирия.

#UNGA by overwhelming majority (68 vs. 13) supported #Ukraine's request to include in its agenda a new item “Situation in the temporarily occupied territories of Ukraine”.



We sincerely thank our partners for their solid support! pic.twitter.com/auDZ3sTSVF — UKR Mission to UN (@UKRinUN) September 21, 2018