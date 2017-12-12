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Арестована известный дизайнер Сабина Гусейнова – ФОТО

Сегодня в 10:50 ~ 1 минута на чтение 2854
Арестована известный дизайнер Сабина Гусейнова – ФОТО

Арестована дизайнер Сабина Гусейнова, имевшая совместный  бизнес с заслуженной артисткой Азербайджана, певицей Ройей Айхан.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Насиминского района Баку, С.Гусейнова задержана по подозрению в совершении мошенничества.

Она обвиняется в присвоении обманным путем 86 тысяч долларов США, принадлежащих гражданину Ильгару Бабаеву, а также финансовых средств других лиц.

Решением суда С.Гусейнова арестована.

Отметим, что Ройя Айхан прекратила сотрудничество с С.Гусейновой.

Тимур Рзаев

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