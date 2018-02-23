Apple выпустит водостойкие наушники AirPods 2 с поддержкой Siri

Компания Apple усовершенствует аппаратное и программное обеспечение для второго поколения беспроводных наушников.

Сейчас ведется работа над AirPods 2. Apple может представить их уже в этом году. Беспроводные наушники нового поколения получат поддержку голосового помощника Siri, сообщает Bloomberg.

По данным издания, ассистент отреагирует на стандартную команду «Эй, Сири», после чего выполнит команды пользователя, которые предназначены специально для управления AirPods. Кроме того, наушники будут защищены от воды. Предположительно AirPods 2 выйдут в конце текущего года.

rueconomics.ru