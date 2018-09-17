Анна Седокова о Баку: «Спасибо за вдохновение» - ФОТО – ВИДЕО

Столицу Азербайджана вновь посетила звезда российского шоу-бизнеса, певица и актриса Анна Седокова.
А.Седокова довольно частый гость Баку, к которому она не раз признавалась в любви в своих многочисленных интервью – новое признание в любви к столице Азербайджана, которую она посетила на днях, приняв участие в одном из мероприятий, российский секс-символ опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
А.Седокова разместила в Instagram видео и фото, снятые из ее номера в отеле, показав красивый вид на Баку и подписав кадр так: «Спасибо за вдохновение».
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Ф.В., Э.Т.