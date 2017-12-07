Анализ крови выявит склонность к суициду

Исследователи из Биенгемтонского университета (Binghamton University, США) заявили, что им удалось найти биомаркер, который свидетельствует о наличии у человека склонности к суициду.

Концентрация этого биомаркера – нейротрофического фактора мозга – оставалась пониженной в течение многих лет после попыток самоубийства, не увенчавшихся успехом, а ранее было показано, что в крови тех, кто все же совершил суицид, экспрессия этого белка была значительно меньше (это было обнаружено по результатам аутопсий). Авторы научной работы работали в сотрудничестве с учеными, проводившими исследование среди детей с тревожностью и депрессией. Группа из Бингемтонского университета же сконцентрировалась на опросе матерей этих детей. Всего в анкетировании участвовало 73 женщины, которые, кроме ответов на вопросы, также сдавали анализы крови.

Каждая женщина рассказала о своем состоянии здоровья, привычках, социально-экономическом статусе, указала основные вехи биографии. Затем участниц разделили на две группы – в одну вошли 34 женщины, которые причиняли себе вред с целью уйти из жизни, в другую – 39 женщин, никогда не пытавшихся совершить самоубийства. В среднем между попытками суицида и началом исследования у женщин из первой группы проходило по 13 лет. Анализы показали, что даже спустя такое продолжительное время уровень нейротрофического фактора мозга в периферической крови оставался низким, таким образом, уменьшение его концентрации имело долгосрочный характер. Краткосрочные периоды тревожности или плохого настроения на уровень белка в плазме не влияли – на нем отражалась только история попыток суицида. Ученые планируют теперь повторить исследование на мужчинах, а также определить, можно ли включить тестирование на уровень нейротрофического фактора мозга в список стандартных анализов.

Med.vesti.ru