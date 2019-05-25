Amore Mio: Любовь и страсть в работах художника Эльдара Гурбана - ФОТО

В Музее современного искусства проходит выставка заслуженного художника Азербайджана Эльдара Гурбана Amore mio, являющаяся кураторским проектом Самиры Сефи и Ланы Соколовой.

Выставка Amore mio объединяет в себе образы женщин, созданные Эльдаром Гурбаном; ее идейное ядро – любовь как основная движущая сила жизни художника. Э.Гурбан в своих работах исследовал любовь и страсть как явление, пытаясь ответить на вопрос о природе и сущности чувства, которое может вознести на неведомую высоту, а может довести до умопомрачения. Портреты, представленные на выставке, охватывают период творчества с 1985 года по сегодняшний день, это своеобразное отражение рефлексии и интроспекции художника, возносящего любовь к женщине на пьедестал.

Экспозиция включает 25 образов, созданных художником, и видеоработу – своеобразное кураторское прочтение, отсылающее к инспирации создания будущих работ.

Спящая среди цветов, 1991 год

Женская красота - один из старейших и наиболее часто изображаемых мотивов в изобразительном искусстве. Знаменитые картины женщин оказали глубокое влияние на мир искусства и популярной культуры. Э.Гурбан имеет свой художественный взгляд на женскую красоту и демонстрирует впечатляющие яркие образы во многих эмоциональных настроениях. Экспозиция собрана из образов женщин, которых художник воспевает. Любовь художника к образу женщины проходит красной нитью через все его творчество. То она яркая, то задумчивая, то экспрессивная – он воспевает ее всю, облачая в достоинства.

Одевающая серьгу, 2016

Эльдар Гурбан создает многоликий портрет богини любви. Это пространство, где любовь прорывается сквозь женские тела, глаза, движения, мимику, волосы, цвета их тел и окружающие предметы. Тела, предельно экспрессивные, говорят с нами, несут жизнь и заряжают энергией все вокруг. Архетипические знаки античных богинь дополняются индивидуальностью каждой женщины, и любая из них представляет собой образ конкретной персоны, которая не похожа ни на кого, но всех их объединяет связь с рождением мира, с вечностью.

Экспрессия живописи Эльдара Гурбана создается звучностью цветов, отчетливостью и динамизмом линий. Его персонажи построены на мотивах живописи Naïve, - они имеют эффектную, привлекательную внешность, переданную чувственной спонтанностью и восхищением.

Портрет экстравагантной женщины, 2015

Художник в этой коллекции портретов словно демонстрирует собственное почтение к вечной красоте на Земле, которую он раскрывает в каждой женщине. Несмотря на эффект стиля Naïve, портрет и фигура каждой женщины показывают очень сложный характер: в некоторых чертах проявляется агрессия, где-то - гротеск, китч или задумчивость; многозначительные фоны, которые художник подбирает для каждой модели, будь то нейтральные, контрастные, экстравагантно полосатые или декоративные мотивы. Эти женщины в разных интерьерах несут свой таинственный мир, а художник очарован их красотой и жизненной силой. Как будто он несет глубокие знания о сущности женщины и важности ее существования, великой силе любви: «Без любви жить легче. Но без нее нет смысла» (с) Лев Толстой.

Тэсниф, 2007

Женский портрет Эльдара Гурбана выражает ту форму понимания красоты, которая проявляется как в таких древнейших артефактах, как Венера Вилендорфа, так и в современных дивах поп-культуры, и которая вызывает искреннее восклицание: Amore Mio!

Выставка продлится до 5 июня.

Эльдар Гурбан родился и вырос в Баку. В 1969 году окончил факультет живописи Азербайджанского государственного художественного училища им.А.Азимзаде. В 1979 году становится членом Союза художников Азербайджана. В 1986-м он успешно окончил Азербайджанский педагогический институт, получив степень бакалавра на факультете художественной графики. Его первая персональная выставка состоялась в 1987 году в Баку. В дальнейшем Эльдар Гурбан выставлялся на разных площадках как Баку, так и других крупных городов мира. Художник в основном работает в направлении живописи и графики.

Его персональные выставки проводились в Берлине, Стамбуле, Лондоне. В 2002 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник Азербайджана». Среди стран, где Эльдар Гурбан представлял свои работы, можно отметить Чехию, Словакию, Болгарию, Польшу, Алжир, Сирию, Мексику, Францию, Италию, Турцию, Германию, США и др.

В работах Эльдара Гурбана прослеживается отзыв к авангарду: вот на одной мы лицезрим толику мифотворчества, другие же окунают нас в стиль примитивизма, наполняя работы детской непосредственностью и легкостью восприятия.

Произведения художника разных лет – это экскурс от портрета до пейзажа. Среди работ невозможно не уделить особое внимание неповторимым женским образам, которые столь изысканно рождает кисть художника. Цветовая насыщенность холстов живописи Эльдара Гурбана притягивает своей эмоциональной напряженностью, контрастностью и символичностью.

Самира Сефи (1985 г.р.) является куратором, чей интерес направлен на социальную тематику. Проживает в Баку, имеет степень бакалавра Международных экономических отношений. Последние 10 лет активно участвует в творческой жизни города, в качестве куратора готовит художественные выставки и проекты. Участие в многочисленных тренингах для молодых кураторов помогло ей отточить профессиональные навыки, приобрести базовые знания в сфере курации современного искусства и послужило вдохновением для дальнейших творческих начинаний.

На протяжении последних нескольких лет она осуществляет различные проекты с местными художниками, но в данное время ее внимание сфокусировано на идее социальных преобразований посредством искусства.

Как куратор Самира интересуется исследованием возникающих социальных проблем, которые служат своеобразным каналом для прямого диалога с обществом и трансляции социального отклика на общественно-экономические преобразования. В 2019 году основала арт-бюро BARZA, задачами которого стали оказание поддержки творческим людям, проведение арт-мероприятий, предоставление полного спектра профессиональных пиар-услуг художественным организациям, художникам и дизайнерам.

Лана Соколова обладает обширным опытом в сфере некоммерческого менеджмента, а также знаниями и богатой практикой в сфере бизнес-администрирования.

В 2011 году Лана вошла в состав только созданной тогда организации Пространство современного искусства YARAT и стала одним из ведущих членов команды. За время своей работы она руководила творческим развитием и проведением многочисленных крупномасштабных мероприятий и выставок с привлечением различных учреждений и организаций культуры в Европе и Азии для сотрудничества с YARAT в области образовательных инициатив, выставок и культурного обмена, разработала ряд успешных художественных программ. На сегодняшний день курирует проекты в области современного искусства.

Будучи творческой личностью, Лана в качестве фрилансера предоставляет консультации по управлению и маркетингу в области искусства. Основными сферами ее интереса являются разработка и создание инновационных арт-программ и выставок, открытых для широкой аудитории. В 2014 году Лана получила почетную стипендию участника программы CEC ArtsLink Residency Program (Нью-Йорк, США), учрежденную для художников и арт-менеджеров. Результатом резиденции стала серия выставок в Америке с участием азербайджанских художников.

В.Ф., Э.Т.

Фото: Ilgar Gracie