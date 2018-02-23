Американское издание The Daily Caller: «Резня, которую мир не сможет забыть»

Американское издание The Daily Caller опубликовало статью политического обозревателя и автора недавно изданной книги «Убийство в горах: Военное преступление в Ходжалы и нагорно-карабахский конфликт» Рауля Лоуэри Контрераса под названием «Резня, которую мир не сможет забыть».

В ней говорится о резне, учиненной армянскими вооруженными силами и боевиками при поддержке 366-го мотострелкового полка над мирным азербайджанским населением города Ходжалы. Автор пишет, что в настоящее время известия о массовых убийствах людей немедленно просачиваются в СМИ благодаря интернету, но в 1992 году это было совсем не так.

В ночь на 26 февраля 1992 года, пишет Контрерас, армянские войска при поддержке подразделений 366-го мотострелкового полка напали на азербайджанский город Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Город с трехтысячным населением обороняли несколько десятков полицейских и добровольцев подросткового возраста. До нападения на Ходжалы армянские войска ежедневно обстреливали город с помощью артиллерии. За пять месяцев до трагических событий Ходжалы был отрезан от остальной части Азербайджана и оставался в полной блокаде. Никакие транспортные средства не могли въехать или покинуть Ходжалы, подчеркивает эксперт.

Армения по сей день утверждает, что жители Ходжалы были оповещены о так называемом «безопасном коридоре», который якобы был им предоставлен для того, чтобы покинуть город. Однако в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 613 мужчин, женщин и детей были истреблены с помощью пулеметов, автоматов и другого оружия именно в этом «безопасном коридоре», отмечает Контрерас.

Через несколько часов после резни американский журналист Томас Гольц сумел пробраться на вертолете на место трагедии, где повсюду лежали тела убитых мирных жителей. Статья Гольца о случившейся трагедии была опубликована в газете Washington Post 27 февраля 1992 года. Затем последовали статьи и в лондонской газете Sunday Times, New York Times, журнале Time и других западных изданиях. Автор пишет, что согласно определению Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года, Ходжалинская резня является актом геноцида.

Далее в статье Контрерас приводит цитаты из книг и публикаций, подтверждающих роль армянских вооруженных формирований в истреблении мирного населения в Ходжалы. Дается выдержка из книги Маркара Мелконяна, брата небезызвестного международного террориста Монте Мелконяна, «Путь моего брата», которая описывает жестокие действия армянских боевиков под командованием Мелконяна при массовом убийстве мирных азербайджанцев в Ходжалы. Приводится также цитата нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна из книги Томаса де Ваала «Черный сад», в которой он признает роль армян в истреблении мирного населения и хвастается тем, что стереотип о «том, что армяне не смогут поднять руку на мирных граждан» был сломан. В статье также приводится выдержка из ответного письма исполнительного директора правозащитной организации Human Rights Watch Холли Картнер министерству иностранных дел Армении, которая четко подчеркивает: «... мы возлагаем прямую ответственность за гибель гражданского населения на армянские вооруженные формирования в Карабахе ... Обстоятельства атаки указывают на то, что армянские войска и подразделения 366-го полка СНГ учинили резню в Ходжалы».

АЗЕРТАДЖ