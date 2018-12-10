Американский дипломат: Гендерное насилие имеет прямое пагубное влияние на экономику Азербайджана – ФОТО – ВИДЕО

«Пока половина населения планеты, представленная женщинами и девочками, не сможет жить без страха, насилия и повседневной незащищенности, нельзя по-настоящему говорить, что мы живем в справедливом и равноправном мире», - генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

В понедельник, 10 декабря, завершается ежегодная 16-дневная кампания «Скажи нет насилию», которая последние 9 лет проводится структурой ООН-женщины.

Цель международной кампании – распространение информации о такой глобальной проблеме, как гендерное насилие, активизация усилий правительств, учреждений системы ООН и гражданского общества в борьбе с насилием в отношении женщин.

Посольства США по всему миру активно поддерживают международную кампанию против насилия, проводя тематические мероприятия и поднимая эту проблему на общественных площадках. Посольство США в Азербайджане – не исключение.

Исполняющая обязанности заместителя посла США в Азербайджане Бриджит Уолкер (Bridgette Walker) рассказала в интервью 1news.az о деятельности посольства в поддержке Азербайджана в борьбе с гендерным насилием, о том, как ведется работа в самих Соединенных Штатах, а также об экономических аспектах этой глобальной проблемы.

«Как правило, говорят о таких пагубных последствиях регулярного насилия в семье, как расстройство физического, психического, сексуального и репродуктивного здоровья женщин. Так оно и есть. Однако насилие над женщинами имеет и ярко выраженные экономические последствия, сказываясь на материальном благополучии не только отдельного человека либо отдельной семьи, но и на экономической ситуации в стране в целом», - сказала Бриджит Уолкер.

По ее данным, недавно в США было проведено социальное исследование, показавшее, что если бы в стране отсутствовал такой фактор, как домашнее насилие, и все женщины без исключения имели бы возможность активно участвовать в экономической жизни, то ВВП страны – основной показатель экономического развития – мог бы вырасти на целых 5%.

Цифры могут отличаться от страны к стране, однако принцип действителен абсолютно для всех, говорит Бриджит Уолкер. Гендерное насилие оказывает на женщин давление, угнетая и унижая их, не давая возможности реализовать свой потенциал, тем самым тормозя общее экономическое развитие страны.

На экономический аспект проблемы гендерного насилия сделан фокус международной кампании в этом году. Сама кампания проходит под лозунгом «Окрась мир в оранжевый цвет» с хэштегом #HearMeToo. Кампания ежегодно начинается в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (25 ноября) и заканчивается во Всемирный день прав человека (10 декабря).

По мнению Бриджит Уолкер, экономический аспект стоит рассматривать не только как последствие гендерного насилия, но и как одну из его причин.

«Если семья испытывает экономические трудности, то основная доля ответственности лежит на том человеке, кто отвечает за доход семьи. Если этот человек неспособен в должной мере содержать свою семью, зачастую этот стресс приводит к агрессивному социальному поведению, одной из форм которого является насилие», - говорит она.

Однако прямая зависимость насилия от материального благополучия семьи не доказана. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), насилие над женщинами равномерно распространено на планете, случаясь как в бедных, так и в богатых семьях.

По данным ВОЗ о глобальной распространенности насилия, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера либо сексуальному насилию со стороны другого лица.

Во всем мире 30% женщин, состоящих в отношениях, сообщают о том, что они подвергались какой-либо форме физического или сексуального насилия со стороны своего партнера. До 38% убийств женщин в мире совершается их интимными партнерами мужского пола.

Дети, растущие в семьях, где имеет место насилие, могут страдать поведенческими и эмоциональными расстройствами, которые во взрослой жизни могут привести к предрасположенности к проявлению насилия по отношению к другим.

По данным ВОЗ, насилие с большей вероятностью проявляют мужчины, которые имеют низкий уровень образования, перенесли жестокое обращение в детстве, были свидетелями насилия в отношении своей матери, злоупотребляют алкоголем, разделяют основанные на неравенстве гендерные нормы, в том числе терпимость к насилию, и ощущают чувство превосходства над женщинами.

По словам Бриджит Уолкер, для США проблема гендерного насилия так же актуальна, как и для любой другой страны мира. В США действует интегрированная система, включающая согласованную работу государственных органов федерального и государственного уровня и социальных служб поддержки в каждом штате.

«Они сотрудничают с организациями гражданского общества, религиозными группами, образовательными институтами, убежищами, больницами, чтобы предоставлять жертвам социальную и психологическую поддержку, а в некоторых случаях и финансовую, и медицинскую. Также действуют «горячие линии», по которым жертвы насилия могут обратиться за помощью», - говорит и.о. зампосла.

По мнению Бриджит Уолкер, одинаково важны как система законодательного регулирования в сфере домашнего насилия, так и просветительская работа с населением в целях предотвращения случаев насилия.

«Нужно действовать в тандеме. Очень важно, чтобы все члены семьи осознавали неприемлемость агрессивного поведения, понимали его риски и последствия, а также знали, куда обратиться в случае трагедии», - говорит она.

Тема борьбы с гендерным насилием – одна из ключевых в сотрудничестве посольства США с Азербайджаном. Преимущественно работа ведется через государственные структуры США, действующие в Азербайджане под эгидой посольства. Одна из наиболее крупных из них – Агентство США по международному развитию (USAID).

Как отмечает Бриджит Уолкер, с 2015 года USAID предоставляет поддержку действующим в Азербайджане убежищам для жертв насилия. Два из них находятся в Баку, одно – в Гяндже. Представители посольства регулярно посещают эти места, поддерживая контакт с их руководителями, сказала она.

Согласно официальным данным, за последние три года убежища при поддержке USAID смогли помочь более ста жертвам насилия, а также более тысячи женщинам из группы риска.

На фото: временный и.о. посла США в Азербайджане Уильям Гилл в убежище «Чистый мир»

Уделяется большое внимание и инициативам по укреплению экономической и социальной роли женщин. Особенно это актуально в сельских регионах Азербайджана, где многие женщины не имеют образования и профессии, будучи полностью зависимы от мужчин в семье. Такое зависимое положение лишь усугубляет их подверженность насилию.

Активна обновляется и страница посольства в соцсетях. В период международной кампании было опубликовано несколько видеороликов, рассказывающих о проблеме. По словам Бриджит Уолкер, некоторые истории рассказывают не только о пагубных последствиях гендерного насилия для женщин, но и для мужчин, и детей, вынужденно сталкивающихся с этим.

С одной из историй можно ознакомиться на нижеприведенном видео:

Бриджит Уолкер позитивно оценивает тенденции, имеющиеся в Азербайджане в сфере борьбы с гендерным насилием.

«Не думаю, что у этого процесса возможен обозримый конец, есть необходимость в продолжении работы. Однако в Азербайджане наблюдаются позитивные изменения: есть четкое понимание того, что гендерное насилие существует, что это - проблема, - говорит и.о. зампосла. - Улучшился процесса сбора данных».

Обращаясь ко всем женщинам мира, Бриджит Уолкер сказала:

«16-дневная кампания, пусть и международная – всего лишь временная акция. Проблема гендерного насилия должна быть предметом обсуждения на протяжении всего года с вовлечением мужчин в эту дискуссию. Вместе мы можем внести вклад в создание мира без насилия».

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Елена Остапенко, Э.Т.