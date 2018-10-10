Американский дипломат: «Армения не сможет использовать полноценно свой потенциал, пока не урегулирован карабахский вопрос»

Армения не сможет использовать полноценно свой потенциал, пока не урегулирован карабахский вопрос, пока закрыты границы, которые ограничивают действия и рынок.

Об этом заявил посол США в Армении Ричард Миллз, завершающий свою миссию в республике, сообщают армянские СМИ.

По его словам, ситуация требует того, чтобы многие ресурсы, которые могли быть направлены на развитие других сфер, направлялись туда.

«Эта проблема не может продолжаться вечно, она требует новых подходов и решений сторон, и надеюсь, что сейчас этот вопрос может активнее обсуждаться, в том числе, по взаимным уступкам и возможному продвижению», - сказал Миллз, выразив надежду на то, что через 25 лет, когда он вернется в Армению, этот вопрос будет урегулирован.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.