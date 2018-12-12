Али Гасанов: Пока существует Азербайджан, будут жить идеи Гейдара Алиева...

Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, доктор исторических наук, профессор Али Гасанов разместил на своей странице в социальной сети Facebook статью, посвященную 15-й годовщине со дня кончины великого лидера Гейдара Алиева.

АЗЕРТАДЖ опубликовал перевод данной статьи.

Представляем данный перевод читателям:

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Минуло 15 лет со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева. Хотя время стремительно отдаляет нас от того тяжелого дня, неоценимые заслуги созидателя современного Азербайджанского государства великого лидера Гейдара Алиева перед нашим народом глубоко запечатлелись в памяти, оставили неизгладимый след в сердце каждого азербайджанца, став неотъемлемой частью нашей истории. Перелистывая страницы величественной летописи жизненного пути Гейдара Алиева, перед глазами оживает полная картина сложного и славного периода истории Азербайджана. Мы вновь отчетливо видим тесное единство всей деятельности этой гениальной личности, взращенной нашим народом, с путем развития Азербайджана.

Выдающийся политический и государственный деятель Азербайджана Гейдар Алиев родился в городе Нахчыван 10 мая 1923 года. 14 июля 1969 года он был избран первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана. С этого начался первый период руководства Гейдаром Алиевым Азербайджаном. С первых дней Гейдар Алиев определил новую линию по коренному улучшению руководства народным хозяйством и культурным строительством в республике, укреплению государственной и трудовой дисциплины, повышению ответственности кадров и борьбе с коррупцией. Эта линия в последующий период была еще более усовершенствована, стала программой действий по предотвращению тенденций, негативно влияющих на социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь республики, утверждению здорового морально-психологического климата. Под его непосредственным руководством была подготовлена концепция экономического развития Азербайджана, восстановлена эффективность традиционных хозяйственных отраслей, заложена основа новых производственных сфер. В этот период начали интенсивно развиваться нефтехимическая, машиностроительная, энергетическая, металлургическая, добывающая и другие отрасли, были созданы до 400 новых промышленных объектов. Если в 1969 году количество промышленных предприятий было равно 735, то в 1982 году эта цифра составила 1048.

Обеспечив интенсификацию сельскохозяйственного производства, дальнейшую специализацию этой отрасли, развитие виноградарства и виноделия, строительство перерабатывающих предприятий, ирригационных и мелиорационных объектов, Гейдар Алиев добился в тот период более чем двукратного увеличения производства продукции в аграрном секторе. Таким образом, в социально-экономической жизни страны произошел стремительный прогресс, Азербайджан превратился из отсталой аграрной республики в самодостаточную, передовую аграрно-промышленную республику и донора центрального бюджета, вошел в первую тройку в масштабе СССР. В те годы производимая в республике промышленная и сельскохозяйственная продукция 350 наименований экспортировалась в 65 стран. Экономический потенциал, созданный в тот период, сыграл роль базы для перестройки экономики Азербайджана в первые годы независимости.

Проведенная Гейдаром Алиевым в первый период руководства республикой (1969–82-е годы) работа по развитию науки, образования и культуры, возвращению народу его исторической памяти оказала сильное влияние на пробуждение национального духа, обогащение идеологии азербайджанства, создала надежную почву для восстановления в будущем независимой государственности.

По инициативе и при участии Гейдара Алиева в Баку и столице бывшего СССР – Москве проводились юбилеи известных деятелей литературы, искусства и науки Азербайджана, их деятельность оценивалась высокими государственными наградами и почетными званиями, им возводились памятники. В те годы была расширена сеть высшего и среднего специального образования республики, 3500 молодых азербайджанцев были направлены на учебу в 170 передовых вузов СССР. Гейдар Алиев уделял особое внимание подготовке азербайджанских военных кадров, развитию военного образования в республике. Высококвалифицированные кадры, подготовленные в тот период, впоследствии внесли вклад в построение, укрепление и обеспечение безопасности независимого Азербайджанского государства.

Гейдар Алиев добился внесения в Конституцию 1978 года положения о том, что азербайджанский язык является государственным языком республики. Он всегда проявлял внимание социально-экономическому и культурному развитию всех регионов Азербайджана. Благодаря комплексному и чуткому подходу Гейдара Алиева к вопросам, а также его гибкому руководству в республике не было никаких проблем на социальной и национально-религиозной почве, царила здоровая общественно-политическая обстановка.

В марте 1976 года Гейдар Алиев был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, а в ноябре 1982 года – членом Политбюро и одновременно назначен первым заместителем председателя Совета Министров СССР. В период работы на этих высоких должностях он осуществлял руководство деятельностью более 60 министерств, комитетов и различных центральных управлений. Однако в октябре 1987 года он подал в отставку с занимаемых должностей в знак протеста против ошибочного курса Политбюро ЦК КПСС и лично генерального секретаря М.Горбачева, его антиазербайджанской политики.

На следующий день после того, как советские войска 20 января 1990 года учинили в Баку кровавую резню, Гейдар Алиев, невзирая на преследования кремлевского режима и тяжелое состояние здоровья, вместе с членами семьи пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и выступил с заявлением, осудив массовую бойню, осуществленную властями СССР против азербайджанского народа. Решительно продолжив позицию борца, Гейдар Алиев в знак протеста против незаконных действий сепаратистов в Нагорном Карабахе и двуличной политики центра в отношении сложившейся напряженной ситуации в июле 1991 года покинул ряды Коммунистической партии.

Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев поехал в Нахчыван и в том же году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана. Вновь начав таким образом активно участвовать в общественно-политической жизни страны, Гейдар Алиев был избран председателем Партии «Ени Азербайджан» на учредительной конференции организации, проведенной в городе Нахчыван в ноябре 1992 года.

Нахчыванский период политической деятельности Гейдара Алиева, в частности, годы работы в должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (1991–1993) были сложным этапом политического, социально-экономического и культурного развития автономной республики. Гейдар Алиев, в первую очередь, спас Нахчыван от угрозы вооруженной агрессии и оккупации со стороны Армении. Для решения тяжелых социально-экономических проблем автономной республики, жившей в условиях блокады, он наладил экономические связи с соседними Турцией и Ираном. Были построены «Мост надежды», соединивший Нахчыван с Турцией, мост Шахтахты-Полдешт, расширивший пассажирские и грузоперевозки с Ираном, осуществлены другие важные меры. В те годы по инициативе Гейдара Алиева Верховный Меджлис автономной республики принял также постановления об изъятии из ее названия слов «советская» и «социалистическая», утверждении трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики как государственного флага Нахчыванской Автономной Республики, объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

Являясь председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, Гейдар Алиев одновременно был заместителем председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики и активно участвовал в сессиях Верховного Совета. В выступлении на первой сессии Верховного Совета Азербайджанской Республики в феврале 1991 года он призвал всех добросовестно выполнять свой гражданский долг в тяжелый для Родины период, присоединиться к борьбе за независимость, объективно проанализировать существующую общественно-политическую ситуацию в распадающемся Советском Союзе, а также в Азербайджане, оказать помощь в решении проблем, глубоко беспокоящих общество, преодолении политического и экономического кризиса, урегулировании нагорно-карабахского конфликта. На сессии Верховного Совета Азербайджана 7 марта 1991 года Гейдар Алиев выступил против политики Москвы, втягивающей союзные республики в новый союзный договор, и призвал депутатов осудить направленные против независимости настроения руководства республики. Проведенный в тот период референдум с целью сохранения СССР был бойкотирован в Нахчыване под руководством Гейдара Алиева, из автономной республики были выведены части советских войск, дана политико-правовая оценка трагедии 20 Января. В Нахчыване были ликвидированы все структуры Коммунистической партии, пропагандирующей сохранение Советского Союза, на территории автономной республики было остановлено проведение президентских выборов, назначенных Верховным Советом Азербайджана на 8 сентября 1991 года.

Необоснованные территориальные притязания армянских националистов против Азербайджана, тяжелые последствия попыток руководства СССР присоединить Нагорный Карабах к Армении, трагедия 20 Января и происходившие после этого в Азербайджане общественно-политические процессы, позиция коммунистического руководства республики и др. направили главный вектор политической деятельности Гейдара Алиева на основную цель идеи национальной государственности – борьбу за независимое демократическое государство.

В результате предательского и некомпетентного управления властных кругов в мае-июне 1993 года политический кризис в стране достиг крайнего предела, республика столкнулась с угрозой гражданской войны и утраты независимости. В таких условиях по настоянию народа 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана. Так начался второй период его руководства Азербайджаном.

Благодаря твердой воле, управленческому таланту и решительной политической позиции Гейдара Алиева была устранена угроза уничтожения азербайджанской государственности, гражданской войны и расчленения страны. Этот день вошел в историю Азербайджана как «День национального спасения». 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики. Общенациональный лидер и на очередных президентских выборах, проведенных 11 октября 1998 года в условиях высокой политической активности народа, подавляющим большинством голосов (76,1 процента) завоевал грандиозную победу.

С возвращением Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном в общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни страны, ее внешних связях возник перелом, начался процесс построения независимого государства в соответствии с международными нормами и принципами. Были решительно пресечены разработанные некоторыми внутренними и внешними силами планы государственного переворота в октябре 1994 и марте 1995 годов, а также попытки покушения лично на Гейдара Алиева и террора, положен конец притязаниям на приход к власти вооружённым путем, остановлен процесс краха государственности Азербайджана, в стране установилась прочная общественно-политическая стабильность. Был достигнут серьезный перелом в ходе войны с оккупантом-Арменией. Проведя успешную операцию в направлении Физулинского района, азербайджанские войска освободили от оккупантов поселок Горадиз и прилегающие села. Таким образом, были предотвращены планы армянских вооруженных сил по расширению оккупации, в мае 1994 года Армения была вынуждена объявить перемирие на линии фронта и вернуться за стол переговоров.

Гейдар Алиев осуществлял очень напряженную и широкомасштабную деятельность в области доведения до мировой общественности правды о нарушении территориальной целостности Азербайджана в результате агрессии Армении, оккупации более 20 процентов его земель, изгнании более 1 миллиона местных жителей и обречении их на жизнь в палатках, и других вопросах государственного значения, решения возникших проблем. В результате активных дипломатических усилий Гейдара Алиева отношение крупных государств мира и ведущих международных организаций к Азербайджану, вооруженному конфликту, в который он был вовлечен насильно, кардинально изменилось. Армянская оккупация была осуждена в СБ ООН, на саммитах ОБСЕ в Будапеште (1994 год) и Лиссабоне (1996 год), саммите глав государств-членов ОИС, были приняты документы об урегулировании нагорно-карабахской проблемы в рамках норм международного права, территориальной целостности Азербайджана.

Одним из исторических достижений Гейдара Алиева является обеспечение стратегической задачи, стоящей перед азербайджанским государством и народом, – перехода от одной общественно-экономической системы к другой, то есть от потерпевшего крах социализма к нормам рыночной экономики и системе, основанной на многообразии форм собственности. Решение таких сложных задач, как открытие широкого поля для частной собственности, приватизация промышленных и обслуживающих предприятий, аграрные реформы, безвозмездная передача земли сельским жителям, и реализация других фундаментальных процессов трансформации связаны с именем Гейдара Алиева.

В результате новой нефтяной стратегии, осуществленной Гейдаром Алиевым, в целях совместной добычи с самыми ведущими нефтяными компаниями мира углеводородных ресурсов Азербайджана и транспортировки их на внешние рынки 20 сентября 1994 года в Баку во дворце «Гюлистан» было подписано соглашение о совместной разработке месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспия. За короткое время после заключения «Контракта века» было подписано более 30 соглашений о разработке других углеводородных месторождений Каспия, что создало возможность для вложения в Азербайджан крупных иностранных инвестиций. В рамках первого международного нефтяного контракта был капитально отремонтирован и восстановлен трубопровод Баку-Новороссийск, построен трубопровод Баку-Супса. Было подписано соглашение о строительстве основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и заложен его фундамент.

В результате деятельности Гейдара Алиева Азербайджан, рационально используя свой геополитический, геоэкономический и духовно-культурный потенциал, постарался создать надежный мост между Востоком и Западом, и тем самым открылись благоприятные возможности для будущего динамичного развития страны. По инициативе Гейдара Алиева Азербайджан сыграл ведущую роль в осуществлении международной программы, направленной на восстановление исторического Великого Шелкового пути. В сентябре 1998 года с участием высокопоставленных руководящих лиц 32 стран и 14 международных организаций в Баку была проведена конференция Шелкового пути, принято решение о размещении исполнительного секретариата проекта в столице Азербайджана.

Проводя последовательную политику в области строительства демократического, правового и светского государства, Гейдар Алиев создал основательную почву для утверждения в стране основных принципов прав и свобод человека. Такие коренные реформы, как принятие в ноябре 1995 года путем всенародного голосования Конституции Азербайджанской Республики, отражающей демократические ценности, проведение в 1995-м и 2000-м годах парламентских выборов на основе многопартийности, организация Конституционного суда, отмена смертной казни, устранение цензуры в печати, создание новых органов местного самоуправления - муниципалитетов стали возможны именно благодаря политической воле и целенаправленной деятельности Гейдара Алиева.

Указ Гейдара Алиева «Об обеспечении прав и свобод человека» от 22 февраля 1998 года возвысил обеспечение прав и свобод человека на уровень государственной политики. Азербайджан в июне 1996 года получил статус «специального гостя» в Совете Европы, а 25 января 2001 года стал его полноправным членом.

Гейдар Алиев придавал особое значение единству и солидарности азербайджанцев, проживающих в различных странах мира. В ходе официальных визитов в зарубежные государства в качестве Президента Азербайджанской Республики он проводил встречи с представителями проживающих там азербайджанцев, осуществлял последовательные и эффективные меры по формированию и организационному становлению азербайджанских диаспор. По инициативе и под непосредственным руководством Гейдара Алиева 9-10 ноября 2001 года в Баку состоялся первый исторический съезд азербайджанцев мира, были приняты очень важные решения в области оживления и усиления деятельности азербайджанской диаспоры.

Подписанные Гейдаром Алиевым в 2001 году указы о переходе в Азербайджане на латинский алфавит, совершенствовании работы по применению государственного языка, учреждению Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка, его обращения к азербайджанскому народу с призывом о сохранении национально-духовных ценностей и бурная деятельность в ряде других сфер сыграли большую роль в национально-культурном развитии и укреплении духовного единства.

Гейдар Алиев уделял особое внимание глубокому изучению истории Азербайджанской Демократической Республики и вопросу объективной оценки ее деятельности. В стране были широко отмечены 80-ти и 85-летние юбилеи Азербайджанской Демократической Республики, было принято решение о возведении в городе Баку памятника Азербайджанской Демократической Республике.

На всех этапах своей политической деятельности, в различных общественно-политических, экономических, культурных, идеологических условиях Гейдар Алиев преданно служил своему народу и Азербайджану, вложил свой талант, знания и умения в реализацию идеи национальной государственности.

Азербайджанский народ всегда с глубокой признательностью вспоминает заслуги Гейдара Алиева. Богатое наследие, бессмертные идеи, оставленные в наследство нашим незабываемым лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня живут и уверенно ведут нас в будущее. Как сказал сам великий лидер, пока есть Азербайджан, будет и он. С уверенностью можно сказать, что в настоящее время судьба Азербайджана находится в надежных руках. Наша страна решительно идет вперед по пути Гейдара Алиева, и под руководством Президента Ильхама Алиева создается новая летопись нашей современной истории развития.