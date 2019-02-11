Академия Azercell провела 231 тренинг для различных организаций в течение года

Академия предлагает профессиональные учебные программы для государственных организаций и бизнес-структур.

Академия Azercell, которая организует учебные и консалтинговые услуги для государственного и частного секторов в Азербайджане, в прошлом году отличилась своей активной деятельностью. В 2018 году академией был организован 231 тренинг для различных государственных организаций и частных структур. Среди организаций, которые прошли тренинги, были сотрудники учреждений, функционирующих при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, таких как Управление военизированной охраны, Baktelecom, Aztelecom, AzIntelecom, также сотрудники Avand Technology, Azeronline, ELCOM, Сall-центра ASAN xidmət и члены инициативной группы Üçüncü bahar («Третья весна»).

Отметим, что Академия Azercell начал свою деятельность при компании Azercell в 2003 году. Учебный пакет академии включает в себя 32 различные учебные программы, которые проводят 30 специалистов с богатым опытом. В первые годы своей деятельности Академия Azercell проводила только внутренние тренинги для своих сотрудников. Академия Azercell расширила сферу своей деятельности после того, как такие тренинги стали востребованы и на местном рынке. Сначала тренинги стали проводиться для компаний, с которыми сотрудничает Azercell, а затем для других компаний на рынке и даже для государственных организаций.

Тренинги Академии Azercell играют незаменимую роль в развитии сотрудников. Тренинг «Создай карьерный бренд», который проводится для молодежи и студентов, охватывает такие темы, как написание резюме, подготовка к собеседованию и другие важные составляющие данного процесса. Кроме того, молодые сотрудники компаний проходят такие тренинги, как «Навыки презентаций», «Навыки ведения переговоров» и другие тренинги по актуальным темам. Для руководителей компаний вышеупомянутых ведомств проводится тренинг по «Управлению обслуживанием клиентов», который охватывает процесс приема на работу, отбора сотрудников и их обучение, установление и оценивание рабочих процессов. Академией проводятся учебные курсы для различных организаций страны в сфере очного обслуживания клиентов и по телефону, безопасности труда, управления проектами, а также управления стрессом.

Целями тренингов являются содействие развитию компаний, предоставление клиентам более качественных услуг, повышение профессиональных знаний молодых специалистов в области обслуживания клиентов и эффективное применение полученных навыков на практике.

Непрерывно вкладывая в процесс обучения, компания Azercell делает большие инвестиции в человеческий капитал. Именно в результате этого как показатель постоянного развития опыта управления персоналом, сильного лидерства, корпоративной культуры ООО Azercell Telekom получил Золотой сертификат по итогам оценки требований Investors in People (IIP)/ «Инвесторы в людей» в прошлом году. Наряду с тем, что Azercell стала первой компанией, получившей Золотой сертификат в нашей стране, она также является единственной телекоммуникационной компанией во всем СНГ, которая добилась такого успеха.

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ООО Azercell Teleсom, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной доли в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территории) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspress с оказанием 3-х услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи ASAN İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услугу. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат İnvestors İn People («Инвесторы в людей»).

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