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Академик Зияд Самедзаде станет почетным гостем CEO Lunch Baku

Сегодня в 12:40 ~ 1 минута на чтение 257
Академик Зияд Самедзаде станет почетным гостем CEO Lunch Baku

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджанской Республики, академик Зияд Самедзаде примет участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организуемом Caspian European Club 1 мая 2019 года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Мероприятие состоится в результате многочисленных обращений компаний - членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с комитетом Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству. В неформальной обстановке CEO Lunch Baku будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний - членов Клуба в налоговой и таможенной сферах, а также вопросы, связанные с улучшением инвестиционного и делового климата. Участники CEO Lunch Baku будут иметь возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

CEO Lunch Baku является закрытым мероприятием, в  котором могут принять участие руководители и представители компаний, прошедшие регистрацию на сайте Caspian European Club  - www.caspianenergy.org

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

Основателем и первым председателем Caspian European Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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