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Академик Акиф Ализаде награжден медалью в Беларуси

Сегодня в 16:40 ~ 1 минута на чтение 247
Академик Акиф Ализаде награжден медалью в Беларуси

Президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде и возглавляемая им делегация приняли участие в международном конгрессе, который проводился в Минске и был посвящен 90-летию со дня создания Национальной Академии наук Беларуси и 25-летию Международной ассоциации академий наук.

 Как сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение НАНА, на официальной церемонии открытия международного конгресса было зачитано поздравительное послание Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес участников мероприятия.

Акиф Ализаде зачитал поздравительное послание Президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес президента Национальной Академии наук Беларуси и председателя Международной ассоциации академий наук В.Г.Гусакова.

На конгрессе академик Акиф Ализаде выступил с докладом, в котором подчеркнул значение сотрудничества с Международной ассоциацией академий наук.

На мероприятии академик Акиф Ализаде и вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев были награждены медалью, учрежденной по случаю 90-летия со дня создания Национальной Академии наук Беларуси.

А.А., Э.Т.

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